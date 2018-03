No Tatuapé, uma invenção de sucesso: sushi de pão Farinha de trigo, água, sal e fermento. Variando a quantidade desses ingredientes e até se acrescentando outros, têm-se vários tipos de pães. Imagine então numa cozinha de uma padaria moderna, com profissionais criativos e centenas de produtos ao alcance das mãos. Dá para esperar qualquer coisa. E foi assim que a padaria Marengo, no Tatuapé, criou um inusitado sushi de pão. "Lidamos com tanta coisa no dia-a-dia da padaria que as idéias vêm e você as põe em prática", explica Rogério Campos, proprietário da Marengo. "Um dia, mexendo com pão de forma, vimos que dava para ficar igual ao sushi. Fomos montando, aperfeiçoando, procuramos os produtos certos até chegarmos a um bom resultado", conta o empresário. Segundo Campos, os recheios podem ser os mesmos do sushi tradicional. A diferença é que, em vez de arroz, é usado pão de forma molhado no gergelim. "A apresentação é muito bonita e a receita é saudável, porque é feita com pão integral", afirma o dono da Marengo, que passou a infância na panificadora do pai. Ele garante que já atuou em todas as áreas possíveis do estabelecimento - "de padeiro a confeiteiro". Na Marengo, todas as semanas são vendidas cerca de 30 tábuas de sushi de pão. "É muito bom para festas e recepções", garante Campos.