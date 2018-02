No treino do faz-de-conta

Não são poucos os comentaristas esportivos de renome nacional que no passado queimaram a língua apostando contra o improvável na recuperação de Ronaldo. Desta vez, imagino, a turma resolveu se abster para não correr o risco de tomar novo drible dos fatos dentro de campo. Resultado: tem jornalista se fingindo de morto - repara só! A maioria, inclusive, não reage nem às evidências abdominais de que o Fenômeno não tem chances de estrear no Timão a 17 de janeiro, contra o River Plate ou seja lá quem for. Ontem, o Corinthians liberou o atacante para comer o que quiser nas festas de fim de ano, e ficou por isso mesmo. Será que o clube está preparando uma festa para comemorar os 100 quilos do craque no réveillon? Vai ver planeja vender à torcida um novo modelo de camisa 9 extra-hiperlarga, né? Sem perguntas, os comentaristas aceitam os argumentos de que uma rabanada a mais ou a menos não fará, no caso, diferença. Fala sério! O bando de loucos invadiu a tribuna da imprensa. INICIAÇÃO Fidel Castro está preocupado. Também, pudera! Seu irmão mais novo, Raúl, está passando por sua primeira cúpula na Bahia. Sabe lá o que é isso? É FÃ? É grande a expectativa o encontro de Gilberto Kassab e Madonna no Morumbi. Será que o prefeito vai levar seus sobrinhos? Tem gosto pra tudo Nelson Jobim só pensa nos submarinos nucleares que a visita Nicolas Sarkozy pode trazer ao Brasil na semana que vem. O ministro nem sabe direito quem é Carla Bruni. Briga de cachorro grande O Brasil reagiu à nova megafraude financeira americana, que esta semana colocou os EUA na liderança da pouca-vergonha mundial. O roubo de donativos em Santa Catarina devolve o primeiro lugar a quem de direito. Pré-temporada Por pouco a filha de Ronaldo e Bia Anthony não nasceu na madrugada de ontem em plena pista de dança com Madonna numa boate de Ipanema. Digamos que bateu na trave. Foi o primeiro coletivo do Fenômeno desde sua chegada ao Corinthians. Descendo na boquinha O que faz a Cia do Pagode que não reivindica autoria de pelo menos uma das coreografias de Madonna no show "Sticky & Sweet". Se aquilo não é a Dança da Garrafa, francamente... Boato infame O repórter de TV que atirou sapato em Bush não é do CQC do Iraque. E não se fala mais nisso! Final animal Edmundo desistiu de pendurar as chuteiras. Vai atirá-las no Bush. Vilã nova Pesquisa confirma: quase metade das mulheres prefere internet a sexo. Foi o tempo em que a culpa era da televisão.