No Twitter, Dilma presta solidariedade a ferido

Atualizada às 18h54 RIO - A presidente Dilma Rousseff se manifestou nesta sexta-feira, 7, no Twitter, sobre o caso do cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Andrade, ferido na cabeça nesta quinta-feira durante protesto no centro do Rio. "Minha solidariedade ao cinegrafista Santiago Andrade, atingido por explosivo quando participava da cobertura de manifestação, no Rio", escreveu a presidente.

Jornalismo. Entidades que representam jornalistas repudiaram a agressão ao cinegrafista Santiago Andrade. A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou nota condenando a agressão a Andrade. "Diante da gravidade do fato, que constitui um atentado à liberdade de imprensa, ao direito da população de ser livremente informada e ao cidadão de exercer sua profissão, a ANJ exige que os responsáveis pelo ataque sejam identificados e punidos com todo o rigor." A nota é assinada pelo vice-presidente da ANJ, Francisco Mesquita Net, responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) lembrou que ele é o terceiro jornalista ferido em manifestações este ano - os outros dois foram em São Paulo, em um protesto no dia do aniversário da cidade, 25 de janeiro. Em 2013, 114 profissionais se feriram em todo o País durante a cobertura de protestos de rua, segundo a Abraji.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio contabilizou 49 casos na cidade ano passado. A entidade ressalta que tem sido difícil obrigar as empresas a fornecer equipamentos de segurança para os jornalistas e que o Estado precisa agir para salvaguardar os profissionais, uma vez que as emissoras de TV exploram uma concessão pública, que deve ser fiscalizada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Celso Schröder, disse que a impunidade faz com que os profissionais continuem vulneráveis. "Não só jornalistas, mas a sociedade brasileira precisa reagir a essa crescente violência contra jornalistas. A punição tem que ser exemplar, seja quem for que tenha sido o autor."