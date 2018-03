Noite de Natal em São Paulo não tem previsão de chuvas

SÃO PAULO - A noite de sexta-feira, 24, véspera de Natal, deve ser livre de chuvas em São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Podem ocorrer pancadas rápidas e isoladas no final da tarde, que não devem se estender até a noite.

Segundo o CGE, as chuvas fortes dos últimos dias foram ocasionadas por um sistema frontal estacionado sobre o litoral paulista. Além de deixar o tempo abafado, ele organizou áreas de instabilidade sobre o Estado que até esta quarta-feira, 22, provocaram chuvas de forte intensidade em diversos municípios, inclusive na capital.

De acordo com o CGE, a partir de quinta-feira, 23, esse sistema avança pelo oceano e leva as chuvas mais intensas para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Às vésperas do Natal, o tempo sofre algumas mudanças, com maior nebulosidade e chuvas fracas ao longo do dia, mas não deve chover à noite.

No feriado do dia 25 e no domingo, 26, há previsão de chuvas típicas de verão, associadas ao aquecimento observado nos períodos da tarde. Mesmo assim, o sol predomina nos dois dias, que seguem com tempo bom e temperaturas por volta dos 29ºC.