Noiva diz ter sido abandonada e furtada um dia antes do casamento

SÃO PAULO - Uma mulher de 49 anos diz ter sido abandonada e furtada pelo noivo um dia antes de seu casamento, marcado para o último sábado, 17, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Além de fugir, o pedreiro de 47 anos teria levado R$ 19 mil, um carro e uma moto da mulher.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por volta das 20 horas de sexta-feira, 16, após ter passado o dia em um salão de beleza se preparando para a cerimônia, a mulher voltou pra casa e se surpreendeu com a situação do quarto do casal, que estava com cabides vazios na cama e nos armários. As roupas de seu companheiro haviam sumido. Além das roupas, o suspeito teria furtado R$ 19 mil em dinheiro, um carro e uma moto.

A vitima tentou localizar o noivo mas não conseguiu. Ela disse que entrou em contato com a irmã dele, que mora ma mesma cidade, mas ela também não soube informar seu paradeiro.

Segundo o depoimento da vítima, o casal mantinha uma relacionamento de quatro anos e não havia motivo aparente para o sumiço. Ela disse ainda que o dinheiro era herança do primeiro marido e que tinha a intenção de abrir um conta poupança com o suspeito após a oficialização da união. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial da cidade.