Nome de Decat é citado em operação da PF

As gravações mostram que, em 2008, Fernando pediu ao pai auxílio para nomear Decat para um cargo na Eletrobrás, estatal que estava sob a influência do então ministro das Minas e Energia, Edison Lobão (PMDB), aliado de Sarney. "Manda pessar lá no Senado, às 17h30, no meu gabinete", disse o senador, na época.

Decat acabou nomeado para uma diretoria da Eletrobrás cerca de três meses após o telefonema interceptado pela PF.

Em julho de 2009, a pedido de Fernando Sarney, o Estado foi proibido de divulgar informações a respeito da Operação Boi Barrica. Em dezembro daquele ano, o empresário entrou com pedido de desistência da ação, mas o Estado preferiu esperar pelo julgamento do mérito do caso.