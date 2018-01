Nono dígito de celular chega ao Rio e Espírito Santo no segundo semestre

SÃO PAULO - A implantação do nono dígito nos números de aparelhos de telefonia móvel vai chegar ao interior de São Paulo e aos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um relatório técnico da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgado nesta quarta-feira indica que as áreas com DDD 12 a 19, no Estado de São Paulo, terão o nono dígito inseridos a partir de 25 de agosto, enquanto nas áreas com DDD 21, 22 e 24, no Rio de Janeiro, e DDD 27 e 28, no Espírito Santo, em 27 de outubro. A intenção da Anatel é implementar o nono dígito em todo o País até o final de 2016.

De acordo com o documento, entre 30 e 60 dias antes da data estabelecida para começar a inserção do nono dígito as operadoras de telefonia terão de ter realizado testes em suas redes com o número adicional. Assim como em São Paulo, a migração se dará de forma gradual, com os clientes podendo realizar ligações também com oito dígitos por 40 dias, até que a marcação com nove números se torne obrigatória. Nesse meio tempo, as chamadas serão interceptadas e os clientes orientados a acrescentar o número adicional.

A primeira etapa deste processo começou por São Paulo e região metropolitana, atendidas com o DDD 11, cuja inserção de mais um dígito nos celulares começou em 29 de julho do ano passado. A medida foi tomada inicialmente na capital e região metropolitana de São Paulo porque já havia quase uma saturação de chips habilitados nesta área.

Quando foi implementado o nono dígito, o código de DDD 11 consumia cerca de 34 milhões de linhas em uso, ante uma combinação de 42 milhões de números. Com o dígito adicional, as combinações de números sobem para 90 milhões para cada área de DDD. Em São Paulo, a migração aconteceu sem maiores problemas, apenas com instabilidades pontuais, segundo relataram na época as operadoras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No restante do País, ainda não há problemas com escassez de números disponíveis para novas habilitações. No entanto, a intenção da Anatel é padronizar a utilização de nove dígitos nas ligações realizadas por meio de aparelhos celulares. O Brasil encerrou novembro com 260 milhões de linhas ativas, o que representou cerca de 1,3 linha para cada habitante. Em São Paulo, essa relação chega 1,5 linha por habitante.

A agência estima para o final de 2014 a data-limite para implantação do nono dígito no Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima; o final de 2015, em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe; e o final de 2016 no Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.