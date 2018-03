Nora de Gim Argello pede exoneração do cargo

A assessora parlamentar Mariana Naoum dos Santos pediu exoneração do cargo que ocupava no gabinete do senador Gim Argello (PTB-DF). Ela é namorada do filho mais velho do senador, Jorge Argello Júnior, e foi nomeada em 2008, com salário de quase R$ 6 mil.

A nomeação contraria súmula editada em outubro de 2008 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu a contratação de parentes nas três esferas do poder público.

Em dezembro, Argello renunciou ao cargo de relator do Orçamento da União de 2011 após uma série de reportagens do Estado que apontaram a ligação entre emendas orçamentárias de sua autoria, destinadas ao Ministério do Turismo, e institutos de fachada e empresas em nome de laranjas.