Nora de Lídio Toledo recebe alta no Rio A mulher do ortopedista Lídio Toledo Filho, Maria Silene de Araújo, de 35 anos, recebeu alta na manhã de ontem no Rio. Ela e o marido estavam internados desde a noite de réveillon, quando foram baleados num assalto no Alto da Boa Vista. Segundo o sogro de Silene, o médico Lídio Toledo, o filho dele continua internado em estado grave.