Nordeste terá mais um dia de chuva nesta terça

SÃO PAULO - A terça-feira, 22, será mais um dia de chuva na região Nordeste do país, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Nas capitais de Pernambuco e de Alagoas, Estados que estão sofrendo com enchentes e alagamentos nos últimos dias, as nuvens que se formam por conta da umidade que chega do mar provocam chuva fraca hoje.

No norte do Maranhão, no nordeste da Bahia, no oeste de Sergipe, de Alagoas, faixa central de Pernambuco e da Paraíba o dia será de sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva.

No Recôncavo Baiano o tempo fica instável com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. No leste entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco o tempo fica nublado com chuva. Nas demais áreas da região haverá predomínio de sol.

Quarta

A quarta-feira, 23, também será de chuva na região. No leste entre o Rio Grande do Norte e nordeste de Alagoas, o tempo fica instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. No sudeste da Bahia o dia fica nublado.

No noroeste do Maranhão, norte do Piauí e do Ceará, o sol aparece entre nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas da região haverá predomínio de sol.