Noronha teve base para voos do correio francês No extremo nordeste da ilha principal de Fernando de Noronha fica o Mirante do Air France, uma antiga base usada pela empresa francesa Aeropostale/Air France nos anos 30 como base de apoio aos voos transatlânticos. Hoje, o local está praticamente abandonado - o governo de Pernambuco, porém, afirma que ali funciona o Espaço Cultural do Arquipélago.