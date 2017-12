Norte-americano morre após assalto no Rio Grande do Sul

O norte-americano Dana Wayne Harbour, de 79 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira, 28, depois de um assalto a três casas do campo de nudismo Colina do Sol, onde morava havia sete anos, em Taquara, no Rio Grande do Sul. As primeiras investigações indicam que as casas foram invadidas por seis homens armados com pistolas e espingardas. Os ladrões amarraram e amordaçaram suas vítimas e levaram eletrodomésticos, dinheiro, telefones e um carro. Depois que o grupo foi embora, os moradores começaram a conferir como estavam seus vizinhos e encontraram Harbour morto. Como ele não estava ferido por tiro, cortes ou pauladas, a polícia suspeita que tenha sido asfixiado pela mordaça ou sofrido um enfarte e espera que a autopsia esclareça a causa da morte.