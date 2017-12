Norte do Rio de janeiro terá mais chuva no fim de semana

A região de Campos, no norte do Estado do Rio, que está em situação de alerta devido ao tempo instável, terá mais chuvas no final de semana, segundo informa a Climatempo. "Há condições de mais chuva no fim de semana e pode chover forte", afirma Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Desde a noite de quarta-feira, chove ininterruptamente na região. O volume de chuva acumulado de quinta para a sexta-feira, 28, foi de 102,8 milímetros, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia. "O total de chuva acumulado em novembro subiu para cerca de 460 milímetros, quase 3 vezes mais do que normalmente chove nesta época", explica Pegorim, da Climatempo. Segundo a Defesa Civil do Estado do Rio, mais de 830 pessoas estão desabrigadas.