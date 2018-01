Northrop pode ter de pagar advogado por acidente da TAM em 96 Um tribunal da Califórnia decidiu nesta terça-feira que a Northrop Grumman pode dever 10 milhões de dólares a um advogado brasileiro que venceu um julgamento de 100 milhões de dólares contra a fabricante de equipamentos de defesa e aeroespaciais por conta do acidente com um avião da TAM em 1996, que matou 99 pessoas em São Paulo. A decisão do tribunal de apelações de Los Angeles reverteu a conclusão de uma instância inferior de que o advogado Renato Guimarães Jr. havia esperado tempo demais para fazer sua reivindicação pelos honorários de advogados em cortes dos Estados Unidos. Mas o tribunal decidiu que um estatuto que impõe 10 anos de prazo pode ser aplicado, ao invés do limite de quatro anos respaldado pela corte inferior. Após um julgamento em 2000, um tribunal brasileiro concluiu que a Northrop era culpada pelo acidente, ocasionado por uma falha no reverso fabricado pela companhia. A empresa foi condenada a pagar mais de 100 milhões de dólares em indenizações às famílias mais os honorários de 20 por cento dos advogados. A Northrop recorreu da decisão, mas fez um acordo com as famílias no decorrer do recurso. A companhia pagou 50 milhões de dólares, mais as taxas de advogados, para uma empresa em Nova York que serviu de conselheira dos advogados nos EUA, mas recusou a pagar Guimarães, que havia aberto o caso no Brasil, segundo Walter Lack, advogado de Los Angeles que representa o brasileiro. (Por Gina Keating)