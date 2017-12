Norueguês procurado por tráfico de drogas é preso no Rio Um norueguês procurado há quatro anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma foi detido nesta quarta-feira, 7, no Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Federal (PF), ligados à Interpol, prenderam Hans Rino Skjelin, de 37 anos, na portaria do prédio onde morava, em Copacabana. Skjelin estava foragido desde 2003. Na época, ele fora condenado a dez anos de prisão pelo tráfico de dez quilos de haxixe. Contudo, passou apenas 49 dias detido e fugiu. Um anos depois, o norueguês passou a residir em Copacabana. Em 2005, a Interpol (Polícia Internacional) também rastreou os passos de Skjelin. Com a localização dele, o governo da Noruega entrou com um pedido de extradição, aceito pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O mandado de prisão preventiva para extradição foi expedido em 8 de março do ano passado. Depois de diversas mudanças de endereço de Skjelin, a PF conseguiu encontrá-lo. Segundo a PF, ao ser preso, o norueguês não reagiu. Investigações da polícia revelaram que o foragido costumava freqüentar boates em Copacabana, além de gastar considerável parte do seu dinheiro com garotas de programa. Skjelin aguardará preso o andamento do pedido de extradição para a Noruega.