Nos bastidores, suspeitas sobre atuação de lobby Os 11 membros do Cetran que votaram sistematicamente a favor do cancelamento das multas do rodízio já haviam sido avisados diversas vezes por interlocutores do prefeito Gilberto Kassab (DEM) que essa atitude não seria tolerada. O Estado apurou que Kassab pediu ao governador José Serra (PSDB) para interceder na questão depois de ser avisado sobre a suposta atuação de um lobby de grupos de despachantes e fabricantes de placas dentro do conselho. Um membro do Cetran, com a ajuda de pareceres redigidos por um advogado, seria a pessoa responsável por influenciar o voto dos colegas do conselho para favorecer os interesses desses grupos.