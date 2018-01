Nos camarotes de SP, 40 mil lanches e 500 kg de comida Este ano a quantidade de comida prevista para abastecer os camarotes do sambódromo de São Paulo foi 20% menor que em anos anteriores. Mesmo assim, para atender as 4 mil pessoas que passaram pelo local, Reinado Abramovay, sócio do bufê que leva o sobrenome de sua família e foi o maior fornecedor da folia paulistana neste ano, preparou 40 mil sanduíches e meia tonelada de comida, incluindo ravioline de mussarela de búfala e risoto de frango. Também foram oferecidos aos convidados 18 mil litros de chope e 12 mil de refrigerante, além de 80 caixas de frutas.