Nos EUA, assessor busca inspiração para memorial Assessores de Luiz Inácio Lula da Silva continuam estudando maneiras de organizar o futuro Memorial da Democracia, que abrigará o acervo do ex-presidente. Nos próximos dias, Paulo Okamoto, velho companheiro de Lula, hoje abrigado no Instituto da Cidadania, visitará Washington - a meca americana de museus históricos e de memoriais políticos. Em São Paulo, os assessores já visitaram o Instituto Fernando Henrique Cardoso e o Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu.