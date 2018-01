Nos EUA, mix de hip hop com xadrez recupera jovens

Nos Estados Unidos, abriu-se nova frente na batalha contra o crime nas ruas, mas sem policiais à vista. Em vez disso, a Hip-hop Chess Federation usa a batida do hip-hop e o xadrez. Adisa Banjoko, que confessa ter trilhado o caminho do crime quando muito jovem, criou a fundação depois que o famoso jogo de mesa lhe ofereceu a possibilidade de se aprumar. Agora, decidiu usar a ''paciência, a capacidade de concentração e a compreensão das conseqüências dos próprios atos'', recursos inerentes ao xadrez, para ajudar outros jovens a evitar o perigo da vida nas gangues. Com um grupo cada vez maior de simpatizantes no site www.hiphopchessfederation.com, a instituição realiza eventos com ingressos sempre esgotados e títulos sérios como ''Mind Over Matter'' (a mente domina a matéria), para multidões de jovens que deveriam estar mais familiarizados com o rapper Grandmaster Flash do que com os grandes mestres russos. As bilheterias dos campeonatos já financiam bolsas de estudo para custear a faculdade de crianças pobres. O que aumenta a credibilidade do movimento é o grupo Wu-Tang Clan, cujo site de xadrez tem 3 mil usuários. O rapper GZA atribui ao jogo o fato de ter aprimorado sua veia criativa. ''Escrever é como uma espécie de xadrez'', afirma. ''Você precisa pensar cuidadosamente ao movimentar uma peça.'' Ghostface Killah, do Wu-Tang, está tão envolvido no jogo que, em um show em Londres, convidou alguns fãs para ir até os bastidores para uma partida. Contudo, é duvidoso que o xadrez tenha prestado uma ajuda tão fundamental à safra atual de celebridades do hip-hop. Ainda que seja possível que a invencível estratégia de Jay-Z nos negócios tenha sido inspirada pelas casas pretas e brancas do tabuleiro de xadrez, mais difícil é compreender como a cantora Lauryn Hill, ex-Fugees, possa se beneficiar disso. Depois de se gabar, em uma ocasião, de jogar com ''seus inimigos como num jogo de xadrez'', foi noticiado recentemente que a estrela, cada vez mais temperamental, estaria sofrendo a controvertida influência do líder de uma seita, o Irmão Anthony. Só pode-se esperar agora que seu plano de jogo procure manter os amigos por perto - e seus inimigos, mais perto ainda.