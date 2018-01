Nossa Senhora de Nazaré é homenageada em procissão luminosa

BELÉM - A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi em direção à Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, em Belém, de onde se inicia neste domingo, 13, a procissão do Círio de Nazaré. A noite de sábado foi marcada pela luminosa romaria da Trasladação, que começou às 17h30. A Trasladação, segunda maior procissão em números e fiéis, reúne em média 1,4 milhão de pessoas nas ruas da capital paraense.

Uma missa foi celebrada pelo representante do papa Francisco no país, o Núncio Apostólico no Brasil Dom Giovanni Agnello, antes do início da procissão. Durante o trajeto, Nossa Senhora de Nazaré recebeu várias homenagens. Entre as mais esperadas e tradicionais estão a dos Sindicatos dos Estivadores e os Arrumadores do Pará, que realizam um show de fogos de artifício rendendo honras a Padroeira. A Trasladação deve se encerrar por volta das 23h30.

A devota paraenses Carla de Luna levou a mãe para ver a passagem da Imagem, mas afirma que não perde a romaria há muitos anos. "Na trasladação sempre fomos ver os fogos, é uma tradição. Reunimos a família. Íamos para levar a vovó quando eu era criança, hoje eu levo a minha. É um momento muito especial antes do Círio"

O sábado foi de emoção para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Desde cedo neste domingo, a Imagem Peregrina tem sido homenageada durante a Romaria Rodoviária, o Círio Fluvial e a Moto Romaria. A Imagem Original da Virgem também teve um momento especial na programação da festividade. Ela desceu do alto-mor, também chamado de Glória, para ficar mais próxima dos devotos.