Nota Fiscal pode valer até para pagar celular A Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto de lei que altera o programa Nota Fiscal Paulista. O projeto, que vai à sanção do governador José Serra, amplia as possibilidades de resgate de créditos. Hoje o consumidor pode solicitar o depósito em conta ou pedir o abatimento no IPVA. Com a nova lei, pela internet ele poderá fazer a opção de lançamento dos créditos para o abatimento em contas de empresas concessionárias de serviço público, como as de energia, água, gás e telefone, incluindo celular. Bastará a empresa fazer um convênio com o Estado.