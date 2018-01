Notas Caixa eletrônico é arrombado em Taipas Seis homens roubaram um caixa eletrônico dentro de um supermercado na Avenida Elísio Teixeira Leite, no bairro de Taipas, zona norte de São Paulo. O gerente, Antonio Carlos Ferreira, estima que as perdas somam R$ 80 mil. Os ladrões arrombaram a porta dos fundos da loja e tiveram acesso aos caixas eletrônicos. Foi utilizado um maçarico para arrombar a lateral do equipamento. Perdigão inicia hoje recuperação de prédio A empresa Perdigão começa hoje os trabalhos de recuperação do complexo agroindustrial de Rio Verde, em Goiás, que pegou fogo na manhã de sábado. O incêndio começou por volta das 9 horas e foi controlado à noite, sem deixar feridos. Uma unidade de amônia, que é usada no processo industrial, teve de ser isolada. A retomada das operações deve ocorrer a partir do dia 30. Anchieta/Imigrantes passará por reparos A partir de hoje até 10 de abril, o tráfego do Sistema Anchieta/Imigrantes sofrerá uma sucessão de desvios e interrupções por causa de obras no cruzamento com o Trecho Sul do Rodoanel e para conservação e reparos nas duas estradas. Haverá interdições alternadas de faixas e de acostamento no sentido litoral e capital em toda extensão, do km 10 ao km 63. Menino tem perna decepada por lancha O estudante Daniel Christian de Mattos, de 13 anos, teve uma das pernas amputadas na altura da coxa depois de ser atropelado por uma lancha, quando nadava na baía de Vitória, ontem à tarde. De acordo com a Polícia Civil, o condutor da lancha, cujo nome não foi divulgado, chegou a prestar socorro e depois foi preso. Teste mostrou que estava alcoolizado. Avião cai em pasto e duas pessoas morrem Duas pessoas morreram ontem na queda de um monomotor no município de Teixeira de Freitas, a cerca de 800 quilômetros de Salvador (BA). O empresário Gustavo Macedo Albernase, 37 anos, e o instrutor identificado apenas como Felipe morreram na hora. De acordo com testemunhas, o avião caiu de bico numa área de pasto a 600 metros do aeroporto da cidade.