Fazenda símbolo de resistência a invasões de sem-terra no Pontal vira assentamento

A Fazenda Nossa Senhora das Graças, em Caiuá, virou assentamento e deve se tornar símbolo da resistência às invasões dos sem-terra no Pontal do Paranapanema. Em 2004, o fazendeiro Luiz Antonio Barros Coelho montou uma barricada com mil sacos de areia em torno da casa-sede para resistir aos sem-terra.

Desde ontem, 66 famílias do Movimento dos Agricultores Sem-Terra (Mast) ocupam os 1.538 hectares da fazenda. Na inauguração, o secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado, Luiz Antonio Marrey, enfrentou um protesto dos assentados, descontentes com a falta de infraestrutura. "Não foram feitas estradas, nem rede de água", reclamou o presidente do Mast, Lino de Macedo.

O diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Gustavo Ungaro, contestou. "Temos uma programação para início de produção que dependia da instalação do assentamento", disse. "O Itesp liberou R$ 80 mil e investirá outros R$ 180 mil nos acessos."

VICE-PRESIDÊNCIA

Alencar passa por quimioterapia em SP

O vice-presidente José Alencar (foto) cumpriu ontem em São Paulo mais uma etapa da luta que trava desde 1995 contra o câncer. Após sessão de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, Alencar saiu animado. " Se Deus não quiser, nenhum câncer vai me levar e eu estou desconfiado que ele não quer que eu vá agora", brincou. Desde setembro do ano passado, ele faz sessões de quimioterapia no Sírio-Libanês. O vice se negou a assumir candidatura a uma vaga ao Senado por Minas. Prefere deixar a decisão nas mãos dos líderes da aliança que representa.

ÍNDIOS

PF nega tortura de tupinambá

A Polícia Federal da Bahia negou ontem que o índio tupinambá Rosivaldo Silva, o cacique Babau, tenha sido torturado em suas dependências. Por determinação do Ministério Público Federal, o índio, detido na semana passada, foi submetido a um exame pericial que não comprovou as acusações de tortura feitas por ONGs ligadas à causa indígena. Preso por ordem judicial, o cacique é acusado de vários crimes, entre eles tentativa de homicídio.

MENSALÃO

Valério e ex-procurador são denunciados

O publicitário Marcos Valério (foto), seus sócios Rogério Lanza Tolentino e José Roberto Moreira de Melo e o ex-procurador da Fazenda Glênio Guedes foram denunciados pelo procurador da República Antônio do Passo Cabral à 3ª Vara Federal Criminal do Rio por corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, falsidade documental e lavagem de dinheiro. Segundo Cabral, Guedes recebeu propina e benesses do esquema operado por Valério e seus sócios. O objetivo seria favorecer bancos e instituições ligadas ao "mensalão" no Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional, onde Guedes tinha assento. Ele não foi encontrado para comentar o caso. Valério nega as acusações.

CANDIDATO VERDE

Ricardo Young vai disputar Senado

O presidente executivo do Instituto Ethos, Ricardo Young, anunciou a pré-candidatura ao Senado pelo PV de São Paulo.

SEM FUNDO

PSB paulista tem contas reprovadas

O TRE desaprovou as contas do diretório paulista do PSB referentes a 2005. Fundo partidário foi suspenso por 4 meses.

LIVRE DE CASSAÇÃO

TSE garante mandato de Cassol

O TSE rejeitou pedido para que o governador de Rondônia, Ivo Cassol, fosse punido por suposta compra de votos em 2006.