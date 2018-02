Luiz Henrique renuncia para disputar Senado

O governador passou ontem o cargo para o vice Leonel Pavan (PSDB). Luiz Henrique disputará vaga no Senado pelo PMDB.

ELEIÇÕES

STF elege lista tríplice para Tribunal Eleitoral

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcelo Henriques de Oliveira, Henrique Neves da Silva e Joelson Dias são os candidatos à vaga de ministro efetivo do TSE.

RIO

Voto aos 16 anos é tema de campanha

Conscientizar jovens sobre a importância do voto é o objetivo da campanha Se liga 16 - 2010 é a nossa vez, que começa hoje.

CASO SANTO ANDRÉ

Justiça manda a júri 6 acusados de matar Celso Daniel, mas não inclui Sombra

A Justiça mandou ontem a júri popular seis acusados pelo assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), em 2002. A sentença de pronúncia, do juiz Antonio de França Hristov, da 1.ª Vara de Itapecerica da Serra, tem 16 páginas e não inclui o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, apontado pelo Ministério Público como mandante "por motivo torpe". O processo contra Sombra foi desmembrado e depende do Supremo Tribunal Federal. Segundo o juiz, "as provas analisadas, em principio e em tese, convergem para a conclusão da Policia Civil de que os fatos dizem respeito a crime de "extorsão mediante sequestro seguida de morte". Ele ressaltou que "também há elementos de prova a lastrear a tese do Ministério Público de que, talvez, a roupagem de crime patrimonial foi usada apenas para mascarar homicídio qualificado."

ALAGOAS

Venda de sentenças leva dois à prisão

O advogado Fernando Costa e o funcionário do Tribunal de Justiça Flávio Baltar Maia foram presos, acusados de participar de esquema de venda de sentenças judiciais. As prisões foram decretadas pela 17.ª Vara Criminal da capital, a pedido do Ministério Público. Gravação em poder da Justiça mostra o funcionário do TJ negociando a venda de uma sentença. Fernando Costa e Flávio Baltar negam as acusações.

SÃO PAULO

STF nega suspensão de processo contra Dantas

O banqueiro Daniel Dantas fracassou mais uma vez na tentativa de suspender uma ação penal contra ele por suspeita de envolvimento com crimes contra o sistema financeiro. Ele também não conseguiu afastar do caso o juiz Fausto De Sanctis, da 6.ª Vara Criminal Federal de São Paulo. "A complexidade da questão e a impossibilidade de cotejo, em sede de medida cautelar, das razões da impetração com os elementos constantes dos autos recomendam o indeferimento da liminar", decidiu o ministro relator Eros Grau.

ACRE

Viana deixa Helibrás e quer disputar Senado

O ex-governador do Acre e pré-candidato ao Senado Jorge Viana (PT) anunciou ontem seu afastamento do conselho de administração da Helibrás, depois de passar pouco mais de dois anos atuando na iniciativa privada. Viana afirmou que seu desligamento da empresa é necessário para que possa discutir livremente com os dirigentes do PT sua reivindicação para disputar uma das vagas disponíveis ao Senado.

MATO GROSSO

Maggi defende revisão de Fundo dos Estados

O governador Blairo Maggi (foto), que disputará vaga no Senado pelo PR em outubro, prometeu pautar sua eventual atuação parlamentar pela regularidade ambiental e fundiária. "Além disso vou defender a revisão do repasse do Fundo de Participação dos Estados", afirmou, em café da manhã com a imprensa. "Não podemos aceitar que o Maranhão receba mais recursos do que todos os Estados do Centro-Oeste."