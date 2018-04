Notas culturais Cultura nordestina para os pequenos Com elementos da cultura popular nordestina e baseada na literatura de cordel de Bráulio Tavares, a Cia. Atos Trio apresenta a peça A Pedra do Meio-dia. Em versos, os narradores contam as aventuras de Isadora, uma menina que sai em busca de uma pedra. Às 16 horas, no Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000. Tel.: 3383-3402. R$ 10. Canções e histórias de Antonio Nóbrega Pixinguinha, Jacob do Bandolim, canções próprias. Com esse repertório, Antonio Nóbrega, curador do projeto Música no Museu, faz show hoje no terraço do Museu da Casa Brasileira. O músico pernambucano não só vai cantar e tocar bandolim e violino, mas também vai contar suas histórias. Às 11 horas, na Av. Brig. Faria Lima, 2.705. Tel.: 3032-3727. Grátis. Para rir e se emocionar com imagens do circo Já ouviu falar no palhaço Piolin? E no faquir Silki, recordista de jejum? As imagens desses e de outros artistas circenses que encantaram platéias estão na exposição Largo do Paissandu - Onde o Circo se Encontra, que mostra os bastidores do circo e fotos das primeiras trupes japonesas. Das 12 às 19 horas, na Galeria Olido. Av. São João, 473. Grátis. Friozinho da serra ao som de Zeca Baleiro Um dos destaques da programação do Festival de Inverno de Paranapiacaba, vila história de Santo André, a 48 km de São Paulo, é o show gratuito de Zeca Baleiro, às 17 horas, no Espaço Viradouro. As atividades artístico-culturais começam a partir das 10 horas. O melhor caminho é pegar a Via Anchieta, depois a Índio Tibiriçá e entrar na SP-122.