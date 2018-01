Notícia enguiçada da vez É grande a torcida para que acabe logo em pizza o impasse que azedou as relações entre Brasil e Itália neste início de ano. O ideal seria que o destino de Cesare Battisti fosse decidido na partida amistosa que as seleções de futebol dos dois países disputam na semana que vem, em Londres. Mas os ministros Tarso Genro e Franco Frattini não conseguem se entender nem para definir se o refugiado ficaria com quem ganhar ou com quem perder o jogo. Outra possibilidade de final feliz para o caso seria a Itália empatar a polêmica concedendo status de refugiado político a Pedro Bial, sob alegação de que o jornalista nunca teve oportunidade de se defender das acusações de atentado contra sua própria biografia na casa do Big Brother. A Itália poderia ainda pedir a intermediação das Farc para resgatar seu ex-guerrilheiro ou, em último caso, aceitar um regime de guarda compartilhada de Battisti, a quem o ministro Tarso Genro parece admirar como a um filho. Não pode é esta notícia continuar indefinidamente chateando todo mundo. O BEM-AMADO Odorico Paraguaçu também está de volta. Na pele de Marco Nanini num set de filmagens em Maceió, o personagem passou a semana preocupado com a concorrência de Brasília. EFEITO COLATERAL O ar rarefeito de Potosí, na Bolívia, parece ter feito bem a Vanderlei Luxemburgo. A 4 mil metros de altitude, garantem os jogadores do Palmeiras, o técnico vira um doce de pessoa. Fim do mundo No futuro, quando enfim as regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo se encontrarem nas imediações de Aparecida, Paraisópolis e Rocinha serão uma única favela. ?A que ponto chegamos!? Zeca Pagodinho está deprimido. Pior que a abstinência alcoólica por determinação médica em sua festa de aniversário foi descobrir ontem que está fazendo 50 anos junto com a Barbie. Tropa de elite O governo Obama pode entrar para a história como o primeiro no mundo a promover uma reforma ministerial antes mesmo de começar pra valer. Todo dia alguém do primeiro escalão pede pra sair. Repara só! Dia sim, dia não Jornalistas que cobrem os treinos do São Paulo vão propor a Muricy Ramalho um sistema de rodízio para seu mau humor. Chilique todo dia, francamente, ninguém aguenta. Doida demais A turnê do fim do mundo ganhou uma concorrente à altura: Britney Spears decidiu levar seus dois filhos, o mais velho com 3 anos, na caravana de shows que realiza a partir de março. Que Deus os proteja! É por aí! O PSDB teve bons motivos para manter o deputado José Aníbal na liderança do partido na Câmara. Em política, como se diz em Brasília, não se mexe em time que está perdendo.