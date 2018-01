Nova chance para quem perdeu desconto no IPTU Contribuintes que perderam desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por falta de recadastramento têm nova oportunidade. O benefício vale para imóveis de valor venal entre R$ 61.240,11 e R$ 122.480,22. Mais informações no www.prefeitura.sp.gov.br