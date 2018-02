Nova Zona Azul tem pouca adesão

Encontrar um cartão de recarga da nova Zona Azul Eletrônica à venda em uma banca de jornal nos Jardins, zona sul de São Paulo, leva, em alguns casos, mais tempo que o período de permanência estacionado nas vias da região. A nova tecnologia de pagamento de vaga por celular, implementada também no Bairro Cidade Jardim, começou a ser testada ontem pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Nessas regiões, porém, poucos motoristas aderiram à novidade. Nos Jardins, a reportagem testou o serviço e, de sete bancas visitadas em dez vias, apenas uma, entre as Ruas Augusta e Oscar Freire, vendia o cartão. De acordo com a CET, 40 pontos estão credenciados para comercializar o produto. Pelo novo modelo, os créditos são adquiridos, ativados e desativados pelo celular, mas ontem não foi fácil usar o sistema, que deve ser expandido para toda a cidade até o fim de 2009. Os serviços custam R$ 18, que equivalem a 20 créditos a serem usados por até duas horas. Após adquirir o cartão, a reportagem seguiu a primeira opção: acessar um endereço eletrônico. Não deu certo. Na segunda alternativa, enviou-se um SMS à operadora do aparelho. Depois de enviar a mensagem, chegou a orientação para acessar o mesmo site e baixar o programa. Como o celular não tem acesso à internet, não houve cadastramento. O cartão foi ativado quando a reportagem ligou para o suporte técnico. Para ativar a Zona Azul, basta estacionar o carro e enviar uma mensagem de texto para a operadora do celular, informando a placa do veículo, a zona e o setor da via - disposto na parte superior das placas de sinalização. Para desativar, envia-se outra mensagem de texto para informar que se deixará o local. Pelo sistema do Cidade Jardim, deve-se ligar para o número 3065-5252, cadastrar-se, dar o número do CPF e do cartão de crédito para ativar a Zona Azul Eletrônica. Ao estacionar, é preciso ligar para o mesmo telefone e passar o número da vaga, colada no meio-fio. Ao ir embora, liga-se outra vez para o mesmo número e é informado o término de permanência no local. A reportagem conversou com dez usuários da Zona Azul. Apenas um sabia que as tecnologias estavam em testes. "Não troco o talão. É mais fácil comprar do que ficar ligando para ativar os créditos", disse o estudante Marcelo Nam, de 21 anos. Para o gerente de Estacionamento da CET, Celso Buendía, é uma questão de tempo para o paulistano aderir aos novos sistemas. "É o primeiro dia. Haverá algumas falhas, mas os testes são para aprimorar o sistema. Tudo o que é novo causa estranheza, mas acreditamos que as pessoas as utilizarão." Para ele, são duas as vantagens das novas tecnologias: a primeira é que o motorista terá duas horas - e não uma como acontece com os talões - para deixar o carro estacionado. E a segunda é que o motorista, pelo celular, não precisará retornar ao local onde o veículo está estacionado para colocar uma nova folha, caso ultrapasse o período de permanência permitido pelo talão. Os veículos que aderirem aos novos sistemas continuarão a ser fiscalizados pelos marronzinhos. Ao digitar em um celular a placa do veículo, os agentes receberão os dados para fazer ou não a autuação. CIDADE JARDIM Em quatro ruas visitadas pelo Estado no Bairro Cidade Jardim, onde a CET testa o sistema de zona azul via celular, os motoristas ainda não haviam atentado para a novidade. Nos veículos estacionados nas ruas, os velhos talões estavam nos painéis. "Acho boa a idéia, ainda mais aqui que tem pouco comércio, poucos locais para comprar os talões", disse a arquiteta Cristina Junqueira, de 43 anos, que estacionava na Rua Grécia. "Mas tem de ser melhor divulgado, ninguém aqui ouviu falar no sistema." Segundo agentes da CET que atuam na região, o movimento do dia ainda foi "fraco". A CET não fez um balanço do cadastramento do novo sistema ontem e deve divulgar essas informações hoje. A companhia informou somente que na região de Cidade Jardim foram registradas 120 ligações no número 3065-5252 solicitando informações sobre o novo sistema.