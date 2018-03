NovaDutra libera trecho interditado em Nova Iguaçu, no RJ A NovaDutra informou nesta quarta-feira que liberou o trânsito de veículos sobre o viaduto localizado no km 175,6, em Nova Iguaçu (RJ), que desde o dia 11 de dezembro operava em mão única, com veículos transitando apenas no sentido Belford Roxo - Nova Iguaçu. A interdição do tráfego, segundo a NovaDutra, foi necessária para a realização de obras de modernização e recuperação do viaduto, que devem estar totalmente concluídas até o final de março. Os serviços envolvem a recuperação e o reforço das estruturas, recuperação do pavimento e contenção de talude sob o viaduto. Outras melhorias como construção de faixa de segurança para veículos, implantação de guarda-corpo metálico, além da implantação de barreiras de concreto para proteção de novas calçadas para pedestres, nos dois sentidos de tráfego, também foram feitas. As obras no viaduto do km 175,6, em Nova Iguaçu (RJ), integram o Programa de Reforma e Alargamento de Pontes e Viadutos, que vem sendo empreendido pela NovaDutra desde 1996 em vários pontos da rodovia.