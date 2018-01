Novas consultas ao INSS São Paulo Reclama: Carta 19.146 Entrei com pedido de aposentadoria em 31/10/97. Dez anos depois ,nada foi resolvido. O INSS reconhece meu direito ao benefício, mas não o concede. GENIVALDO RAMOS da CRUZ Itaberaba O INSS responde: " A 13.ª Junta de Recursos da Previdência Social deu parecer favorável ao pedido do leitor, mas o INSS apresentou pedido de revisão da decisão, cabendo ao segurado aguardar o parecer final da JRPS. O andamento do processo pode ser acompanhado pelo site www.previdencia.gov.br. Na pg. inicial, clicar em Serviços/Benefício: Andamento de processos: Decisões das Câmaras e Juntas de Recursos." Entrei com pedido de revisão de benefício no INSS, mas ao acessar o site para ver como anda o processo, a informação é que ele "não foi encontrado". CAMILO LÉLIS de MORAES Santos/SP O INSS responde: "O pedido de revisão do leitor foi cadastrado no setor de revisão da ag. Penha no dia 3/7. Cabe ao segurado aguardar o resultado do pedido até ser informado sobre o assunto." Uma pessoa de nossa família esteve internada durante três meses na UTI do Incor, de onde foi para outro hospital, em 20/9, para continuar o tratamento. Agradecemos o carinho e a competência da equipe de enfermagem do Incor, pois um trabalho tão difícil só pode ser feito por pessoas especiais. MARI BOTTER Vila Madalena Carta 19.147 E mais dúvidas Em 20/11/03, entrei com ação de revisão do benefício previdenciário, com sentença a meu favor em 17/1/06. No dia 14/11 saquei a quantia na Caixa Econômica Federal, recebendo o valor acumulado de março/01 a set/06. O benefício deveria ter sido corrigido a partir de out/06, mas não o foi. LYDIA BLUMEN Capital O INSS responde: "O benefício da leitora foi revisto no dia 10/9. O valor apurado para o período de 1/6/06 a 31/8 está disponível para pagamento desde 17/9 na agência bancária onde a ela recebe a renda mensal." Tenho 62 anos, os gastos com médicos e remédios aumentaram, e não consigo receber minha aposentadoria por tempo de contribuição. Fiz o pedido em 12/11/96 e recebi a carta de concessão em 5/5/03, com renda mensal de R$ 264,66, mas o valor que consta no site da Previdência é de R$ 358,65. Nem fui ao banco receber, porque meu procurador ia recorrer e isso atrapalharia o recurso. Nesse ínterim, o INSS informou que a renda seria de R$ 616,75. Entreguei o Termo de Acordo e os documentos pedidos no BAnco do Brasil. O benefício foi revisto em nov/04, e desde então vou à ag. Tatuapé, onde dizem que não há pendências e que em 90 dias o benefício estará disponível. E até hoje, nada! RAQUEL LICÍNIA LOPES Belém O INSS responde: "O valor do período de 1/2/04 a 31/8 está disponível para pagamento desde o dia 17/9 no Banco Santander da Av. Celso Garcia, 3.863, no Brás. Já o valor retroativo à data de início do benefício (14/11/96), será liberado após auditagem pela Gerência São Paulo Leste. Assim que isso ocorrer, a segurada será informada." A leitora comenta: Agradeço ao jornal, pois só com sua ajuda, depois de tanto tempo, consegui resolver meu problema. Sou aposentado desde set/06, e desde então tento reaver os meus documentos originais, em especial a carteira de trabalho. Sou professor e continuo dando aulas. Os funcionários da Agência Voluntários da Pátria dizem que têm de buscá-los no arquivo. Acho uma verdadeira ofensa para quem trabalhou pelo menos 50 anos. RAYMUNDO DE PASCHOAL Moema O INSS responde: "Entregamos os documentos do segurado para sua procuradora, d. Márcia Moraes, no dia 16/8." A família do Engenheiro Fernando Nappi, sensibilizada, agradece ao dr. Pedro Seferian Júnior e a toda a equipe médica do Hospital Sírio Libanês pela dedicação e eficiência dispensadas no tratamento de seu ente querido, que infelizmente veio a falecer em agosto. A família agradece também à equipe de enfermagem e às fisioterapeutas, pelo esmero e abnegação. CÂNDIDA THEREZINHA de CASTRO NAPPI Capital