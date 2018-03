Novas regras confundem motoristas na Vila Olímpia As novas regras de estacionamento na Vila Olímpia, em vigor desde ontem, confundiram motoristas e fiscais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Na Rua Casa do Ator, onde está proibido estacionar dos dois lados, em horários diferentes, foi onde os condutores mais desrespeitaram a sinalização. No lado direito da via, as placas indicam proibição das 7 às 22 horas e do outro, das 16 às 22 horas. As medidas, segundo a CET, foram adotadas em 13 ruas da Vila Olímpia. A sinalização começou há uma semana, mas as mudanças só foram anunciadas na sexta-feira. Ontem, as informações ainda eram desencontradas. Dois fiscais da CET que passaram pela Rua Casa do Ator no período da tarde garantiram ao Estado que as autuações só começariam hoje. Mas pelo menos três veículos exibiam notificações de multa por estacionamento irregular, feitas no período da manhã. "Vamos só orientar; se o pessoal da manhã multou, a consciência é deles", disse um dos "marronzinhos", ao lado de uma fila de carros parados diante das placas de proibição. O manobrista Gilberto Godinho ouviu as recomendações e perguntou: "Quantas CETs existem na cidade? Cada hora vem alguém aqui e fala uma coisa diferente". A nova sinalização fez os próprios fiscais cometerem erros. Um dos carros multados na Casa do Ator estava estacionado do lado em que a proibição vale só a partir das 16 horas. A notificação ocorreu 9h02 e o motivo foi "estacionado em local proibido, das 7h às 22h". A analista técnica Ana Carolina Sacco não notou as novas placas e, como também não viu fiscais ao chegar para o trabalho, no início da manhã, deixou o carro no lugar de sempre. "Meus amigos é que me avisaram que a CET estava multando", disse. "Agora acho que o jeito será vir de ônibus." Na rua, existem quatro estacionamentos. Todos cobram R$ 8 pela primeira hora. A CET também criou na região 381 vagas de Zona Azul para automóveis e 136 para motocicletas.