Nove cidades de SC decretam calamidade e já são 97 mortos

Nove cidades de Santa Catarina decretaram estado de calamidade pública por conta das enchentes. Na manhã desta quinta-feira, 27, o município de Garuva era o único que continuava isolado. As barreiras que bloqueavam o acesso às cidades de São Bonifácio, São João Batista, Rio dos Cedros, Itapoá e Benedito Novo já foram removidas. A Defesa Civil de Santa Catarina contabiliza 97 mortos pelas chuvas - a maioria vítimas de deslizamentos -, sendo que o número pode passar de 100, já que 19 pessoas ainda estão desaparecidas. Já são quase 80 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Veja também: Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital SC já recebeu mais de R$ 1,2 mi em doações Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Todas as notícias sobre as vítimas das chuvas As cidades de São Bonifácio, São João Batista, Rio dos Cedros, Garuva, Itapoá e Benedito Novo estão isoladas - nelas, há cerca de 64 mil pessoas nesta condição. O governo do Estado decretou situação de emergência em todos os municípios atingidos pelas enchentes - são 47 cidades. As nove cidades em estado de calamidade pública são Gaspar, Rio dos Cedros, Nova Trento, Camboriú, Benedito Novo, Pomerode, Luis Alves, Itajaí e Rodeio. São 27.404 desabrigados - pessoas que tiveram que sair de suas casas e precisam da ajuda do Estado. Os desalojados chegam a 51.252 - são pessoas que foram obrigadas a sair de suas casas por conta dos danos das chuvas, mas que podem ir para casas de parentes ou amigos. Ilhota é o município com o maior número de vítimas - são 29. Na cidade de Blumenau, 20 pessoas morreram por conta das chuvas. A cidade de Gaspar já conta 15 vítimas das chuvas, enquanto Jaraguá do Sul tem 13 vítimas. O município de Luís Alves conta 5 vítimas e a cidade de Rodeio, 4. Os municípios de Rancho Queimados, Benedito Novo e Itajaí contam duas vítimas cada. As cidades de Brusque, Pomerode, Bom Jardim da Serra, São Pedro de Alcântara e a capital, Florianópolis, tiveram uma vítima cada. (Com informações de Solange Spigliatti, do estadao.com.br) Texto ampliado às 10h35 para acréscimo de informações.