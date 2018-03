Nove Estados e DF terão ar seco até terça-feira As defesas civis de nove Estados e do Distrito Federal receberam alertas sobre a possibilidade de o índice de umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30% considerados satisfatórios pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre segunda e terça-feira. Em algumas regiões, o número pode ser inferior a 20%. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), no período, uma massa de ar seco permanecerá sobre Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. O alerta persiste até quarta no Maranhão e no Piauí. Por conta do ar seco, a Sedec desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas, especialmente entre 14 e 16 horas. Orienta-se também a ingestão de bastante líquido para evitar problemas de desidratação.