Nove falsos taxistas são detidos na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Policiais da 42ª DP (Recreio) prenderam nove falsos taxistas durante uma operação realizada nesta terça-feira, 17, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Cinco pessoas foram detidas no Hotel Atlântico. Eles usavam carros particulares e trabalhavam sem permissão ou licença dos órgãos competentes. Outros quatro homens foram detidos no Mercado Mundial. Todos foram levados para a delegacia e autuados por exercício ilegal da profissão, de acordo com a Lei das Contravenções Penais.