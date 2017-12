Nove morrem em acidente na Bahia Nove pessoas morreram em um acidente entre uma Kombi do sistema de transporte coletivo baiano e um microônibus na Rodovia BA-526, perto do centro industrial de Aratu, na região metropolitana de Salvador, na noite de anteontem. Sete pessoas morreram na hora. Cinco foram levadas para o Hospital Geral do Estado, em Salvador. Dessas cinco, uma chegou sem vida e outra não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de ontem.