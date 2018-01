Nove pessoas morrem em dois acidentes no Paraná Nove pessoas morreram e 15 ficaram feridas, todas com lesões graves, em dois acidentes nesta sexta-feira, 18, no Paraná. O primeiro aconteceu por volta das 7 horas da manhã na BR-373, nas proximidades de Prudentópolis, a 200 quilômetros de Curitiba, no centro-sul do Estado. As vítimas estavam em um ônibus e iam para o trabalho em uma indústria de tijolos. Morreram a cerca de 4 quilômetros do local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia bastante na hora do acidente. Em uma curva, o ônibus bateu contra um caminhão carregado com 39 toneladas de adubo, que seguia de Paranaguá para Foz do Iguaçu. O motorista do caminhão, Marco Antônio Alves, não se feriu. Mas o do ônibus, Antonio Carlos Folador, morreu na hora. Desgovernado, o ônibus ainda seguiu por cerca de 300 metros, quando subiu em um barranco e tombou. Quatro passageiros também morreram no local. O outro acidente aconteceu por volta das 15 horas, no trevo de acesso a Cascavel, no oeste do Estado. Um Tipo, dirigido por Maria Neuza de Albuquerque, cruzou a rodovia e foi atingido lateralmente por um Fiesta, conduzido por Manoel Cícero da Silva. Os dois motoristas foram internados. As quatro passageiras que estavam no Tipo, no entanto, foram arremessadas pelo vidro traseiro e acabaram morrendo no asfalto.