Nove pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas e armas Nove pessoas já foram presas pela polícia rodoviária federal nesta terça-feira, 1º, quando se iniciou a operação denominada Aliança, com objetivo de combater a entrada de drogas e armas no Estado de São Paulo, pelas rodovias federais que cortam o território paulista. Na rodovia Regis Bittencourt, foi apreendido um caminhão transportando fios de cobre, supostamente roubados. Além de caminhões, estão sendo parados motocicletas, carros de passeio e ônibus de viagem. O caso mais grave foi a apreensão de cerca de meio quilo de pasta base de cocaína em um veículo e a prisão do motorista, na fronteira com Mato Grosso do Sul. As outras prisões foram por crime ambiental e descaminho. A operação conta com reforço de contingente nas rodovias e núcleos de operações especiais de vários Estados. A ação também ocorrerá no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com fiscalização ostensiva e rondas táticas. Segundo a PRF, a operação, sem data para terminar, conta também com apoio de cães farejadores, de helicópteros e da Coordenação de Inteligência.