Nove são detidos por tentativa de suborno Um grupo de nove pessoas foi detido por volta das 20h30 de ontem no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo. Policiais militares desconfiaram de cinco jovens que estavam ao lado de um Porsche Cayenne. O grupo acabou detido após os policiais descobrirem que o carro era roubado. O pai de um dos jovens foi então até o local com a filha dele, de 16 anos, uma advogada e o marido dela para oferecer R$ 30 mil para que todos fossem liberados. Eles foram todos detidos e podem ser acusados de formação de quadrilha,receptação e corrupção ativa.