Nove vítimas do incêndio na boate Kiss ainda estão internadas

PORTO ALEGRE - Após quase dois meses do incêndio na boate Kiss, ocorrido em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, onde 241 pessoas morreram, nove vítimas ainda seguem internadas em três hospitais gaúchos à espera de alta médica.

Segundo a Força Nacional do SUS, que monitora a situação dos pacientes, nenhum deles corre risco de morrer. Oito internados seguem em Porto Alegre e um está hospitalizado em Santa Maria, mas nenhum deles necessita de ventilação mecânica para respirar.O último paciente que estava internado no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre recebeu alta há uma semana. O jovem Delvani Brondani Rosso, 20 anos, teve 50% do corpo queimado, principalmente braços e pernas.

No último final de semana, o Ministério da Saúde atendeu o segundo mutirão, 134 vítimas, familiares e profissionais que atuaram no socorro dos feridos que foram cadastradas no link disponibilizado na página do Ministério da Saúde e na Ouvidoria do SUS, no telefone 136. Nos dois mutirões realizados pelo governo federal, no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), as equipes atenderam 405 pessoas, sendo 217 pessoas na primeira etapa.

As 134 pessoas atendidas passaram por 436 consultas e fizeram 199 exames laboratoriais, de imagem e de caminhada. Somados, foram realizados 635 atendimentos apenas neste final de semana. Desde o lançamento do cadastro, no dia 4 de março, 540 pessoas realizaram o cadastro para receberem o acompanhamento. Todas as informações geradas pelo cadastro e recebidas pelo Ministério da Saúde são encaminhadas para a Secretaria Estadual de Saúde, que entra em contato para realizar o agendamento das consultas médicas.

Confira a lista de hospitalização

Santa Maria

Hospital de Caridade

- Joel Berwanger

Porto Alegre

Hospital de Clínicas

- Mariana Wallau Vielmo

- Cristina Peiter

- Marcos Belinazzo Tomazeti

- Kelen Giovana Leite Ferreira

- Renata Pase Ravanello

- Gabriele Stringari

Hospital Mãe de Deus

- Ritchiele Pedroso Lucas

- Juciane Bonella