Novo acesso a Congonhas tira táxis de avenida A partir das 9 horas de hoje, os taxistas terão um novo acesso ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, que ligará o bolsão de táxis aos pontos de desembarque de passageiros. Antes, os taxistas precisavam fazer um retorno pela área externa do aeroporto e seguiam pelo Túnel Paulo Autran para, enfim, chegar a um dos dois pontos localizados no setor de desembarque de passageiros. Uma volta desnecessária. Agora, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que, com o acesso, cerca de mil táxis deixarão de circular pela Avenida Washington Luís em horários de maior movimento de veículos e de passageiros no aeroporto de Congonhas, das 6 às 9 horas, e das 16 às 21 horas, o que pode aliviar o trânsito no local. A Engenharia de Campo da CET estará concentrada na região para monitorar o trânsito nas imediações do aeroporto e orientar motoristas e usuários. Essa é a segunda obra viária entregue nos arredores do aeroporto desde o começo do ano. Ela integra parte das obras realizadas pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em janeiro, o Túnel Paulo Autran foi inaugurado para permitir a passagem de carros sob a Washington Luís diretamente para o terminal, sem passar por um semáforo.