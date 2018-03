Novo alvo são fundos de investimento

Nova reunião do grupo de estudos do governo está prevista para até o fim do mês. Em debate, medidas extras de controle do avanço estrangeiro. Um dos alvos é a compra de terras por fundos de investimento, cujo controle se mostra mais complicado.

Há quase 40 anos, a legislação brasileira já prevê restrições à compra de terras por estrangeiros. Mas os cadastros de terras são considerados falhos. O apoio à informatização dos cartórios foi objeto de uma primeira parceria entre governo e o Conselho Nacional de Justiça. O enquadramento das empresas brasileiras de capital estrangeiro, liberadas do controle por mais de dez anos, integra essa estratégia.