Novo Anhembi terá arena para 100 mil pessoas O Parque Anhembi quer se espichar para o vizinho Campo de Marte, prometendo uma revolução na região, incluindo a solução para a carência de espaços para grandes eventos em São Paulo: a construção de uma arena para 100 mil pessoas na área do aeroporto. Os valores do empreendimento não foram revelados, mas o prefeito Gilberto Kassab (PFL) adiantou que os recursos virão de Parcerias Público-Privadas (PPPs). Como o Campo de Marte é federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu sinal verde para o projeto, segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Em entrevista à Rádio Eldorado, Kassab disse que espera assinar um convênio com o Estado e o governo federal para tocar o empreendimento. "Ainda estamos nos estudos preliminares, mas, assim que estiverem prontos, vamos marcar uma audiência com o presidente", afirmou o prefeito. Ele disse que a pista e grande parte das edificações existentes no Campo de Marte serão preservadas. "O resto vai ser incorporado pela Prefeitura, que oferecerá áreas municipais próximas em troca." A arena, de 41 mil metros quadrados, vai ser erguida num espaço no Campo de Marte onde hoje há seis campos de futebol de várzea. No mesmo trecho haveria também um novo centro de convenções de 30 mil metros quadrados - o atual tem 20 mil - e um estacionamento de seis pavimentos e 200 mil metros quadrados, com 11 mil vagas. Colado a esse pólo de eventos, será criado um parque, preservando o bosque existente, que é uma área de preservação ambiental do Estado. Trânsito Para promover a integração entre o Anhembi e o aeroporto, a medida mais polêmica é o trânsito. Está previsto o fechamento da Avenida Olavo Fontoura, que serve de alternativa à Marginal do Tietê entre as Pontes das Bandeiras e Casa Verde e por onde passam 5.400 veículos por hora no pico da tarde. "Ela viraria um bulevar, com árvores para as pessoas descansarem", disse o presidente da SPTuris, Caio Luiz de Carvalho. Será uma via interna usada para entregas de materiais das feiras, por exemplo. Uma nova avenida está em estudo preliminar para atender a demanda. Ela sairia da Rua Santa Eulália, na altura da Cruzeiro do Sul, seguindo paralela à pista do Campo de Marte até a Brás Leme e a Ponte da Casa Verde, podendo ir até a Freguesia do Ó. "Essa proposta está no plano diretor regional da Subprefeitura Santana-Tucuruvi, na Operação Urbana Carandiru-Vila Maria, para requalificar a região. Mas é embrionária", disse o subprefeito Luiz Antonio Carvalho Pacheco. Expansão Com a expansão rumo ao Campo de Marte, o Parque Anhembi incorporará 310 mil m² aos seus atuais 363 mil m². Mas o crescimento não pára aí. O projeto prevê ainda o aumento dos pavilhões de exposições nos terrenos contíguos. O Oeste, de 11 mil m², vai ganhar mais 5.600 m². Serão construídos ainda um novo pavilhão de exposições, um centro de convenções e estacionamento de 15 mil vagas, com 358 mil m² no total. Bem na ponta, próximo da Praça Campo de Bagatelle, onde funciona uma área de aeromodelismo, vai ser erguido um shopping center de 100 mil m², com 2.800 vagas de garagem.