Novo comando quer ação sem espetáculos

O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, já transmitiu sua orientação e o modelo da PF que quer nas ruas. "A Polícia Federal tem de ser polícia de Estado, não de governo, sem espetacularização de ações."

Com 12 mil policiais, dos quais 1,7 mil delegados, a PF "está endividada e tem contas em aberto com fornecedores", segundo relato de Amaury Portugal, presidente do Sindicato dos Delegados da PF em São Paulo.

Portugal sustenta que o orçamento da corporação sofreu um "corte muito grave" para 2011. "No ano passado houve contingenciamento de aproximadamente R$ 120 milhões e não tivemos reposição. O FBI tem um efetivo de 40 mil homens e orçamento de 40 bilhões de dólares."

Na carta ao ministro, o Sindicato dos Delegados lembra que, nos anos 80, recebiam Gratificação de Operações Especiais (GOE), incorporada aos proventos de aposentadoria e aos salários, por zoneamento. Nas regiões de fronteira ganhavam a mais o equivalente a 40% dos vencimentos. Nos portos, 30%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O governo Fernando Henrique (1995-2002) teve oportunidade de regular a matéria e aplicar novo dispositivo permanentemente estruturado, mas não o fez. Até hoje só se especulou sobre isso, enquanto nossos policiais estão morrendo na fronteira." / F.M.