Novo deslizamento deixa 3 crianças desaparecidas no Amazonas

SÃO PAULO - Três crianças estão desaparecidas após um novo deslizamento de terra ocorrido na madrugada de hoje no Estado do Amazonas. A tragédia aconteceu por volta das 5 horas na orla do município de Manacapuru, no bairro Terra Preta. A cidade está localizada a 80 quilômetros do centro de Manaus. Este é o terceiro caso ocorrido nas últimas duas semanas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Além dos bombeiros de Manacapuru, 20 homens do batalhão de Manaus e três da Força Nacional e um cão farejador estão ajudando nas buscas às crianças, que teriam 1, 3 e 5 anos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Além da residência onde estavam, uma casa flutuante também foi atingida. Outras duas correm o risco de desabar.

Este novo deslizamento de terra ocorreu dois dias depois de um desabamento no porto de Chibatão, no Rio Negro, em Manaus. Dois homens, Silvio Barbosa, de 31 anos, e a Pedro Paulo da Silva, de 63 anos, continuam desaparecidos. Segundo Miranda, um guindaste foi instalado em uma balsa hoje para a retirada dos cerca de 40 baús e outros 60 contêineres que afundaram no Rio Negro.

Há duas semanas, um deslizamento na cidade de São Paulo de Olivença atingiu 60 imóveis, deixando mais de 50 famílias desabrigadas. Ninguém ficou ferido.