Novo endereço para a candidata

A oito dias de deixar o governo para se dedicar à campanha, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata do PT ao Palácio do Planalto, já começou a arrumar as malas. Sua mudança da residência oficial localizada na Península dos Ministros para uma casa perto dali, também no Lago Sul ? elegante bairro de Brasília ?, será feita na próxima semana.

A nova moradia de Dilma é térrea, com três quartos ? sendo uma suíte com closet e banheira de hidromassagem ?, piscina e churrasqueira no quintal. Trata-se de uma casa confortável, mas está longe de ser uma mansão e não tem vista para o lago. O aluguel acertado pelo PT, segundo dirigentes do partido, está "na faixa de R$ 15 mil" por mês.

Animada, Dilma visitou vários imóveis antes de optar pela casa do Lago Sul, com fachada pintada de bege e charmoso jardim na frente. Chegou a ver até mesmo o sobrado alugado durante anos pelos então ministros Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento) e Walfrido dos Mares Guia (Relações Institucionais). Descartou, porém, as residências mais luxuosas ? alegando não gostar de ostentação ? e as que tinham escadas, por causa de sua mãe, que é idosa.

Além da casa no Lago Sul, o PT vai alugar um escritório para Dilma despachar logo depois da Páscoa. O comitê central da campanha, com inauguração prevista para julho, deverá ficar próximo do Diretório Nacional do PT, no Setor Comercial Sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pechincha. Os petistas só não fecharam negócio porque ainda pechincham o aluguel. O preço inicial era de R$ 42 mil mensais por três andares (térreo, sobreloja e primeiro piso) do prédio, mas, na semana passada, corretores aumentaram o valor e disseram ao Estado que o aluguel, ali, seria de R$ 47 mil. O PT tenta reduzir para R$ 30 mil.

Dilma passará o comando da Casa Civil para Erenice Guerra, atual secretária-executiva, em 1.º de abril. Depois da Páscoa, ela vai se dedicar à montagem dos palanques estaduais. Tem também muitos convites para fazer palestras. A equipe da campanha já marcou reuniões com empresários e visitas a governadores, prefeitos, além de encontros com militantes do PT e dirigentes de partidos aliados.