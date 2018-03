Novo presidente da Infraero quer que diretores entreguem cargos O novo presidente da Infraero, Sérgio Gaudenzi, pediu a todos os diretores e superintendentes da estatal que entreguem seus cargos para que ele avalie possíveis mudanças. O pedido foi feito na transmissão de cargo em que Gaudenzi recebeu o posto do ex-presidente da Infraero tenente-brigadeiro José Carlos Pereira, segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa. Na cerimônia, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, deu a Gaudenzi carta branca para realizar mudanças na estatal que administra os aeroportos e que tem enfrentado dificuldades para gerenciar a crise que atinge o setor aéreo desde o acidente com um Boeing da Gol, em setembro do ano passado. "Precisamos não de pessoas que prometam competência, mas que demonstrem competência", disse o ministro, segundo a Agência Brasil, mantendo o tom adotado desde sua posse no ministério há duas semanas. A saída de Pereira foi a primeira troca de subordinados realizada por Jobim, que assumiu a Defesa após o acidente com um Airbus da TAM em 17 de julho, o pior desastre aéreo da história do Brasil em que 199 pessoas morreram. (Por Eduardo Simões)