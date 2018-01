Novo quesito no desfile de SP: samba-enredo

O carnaval de São Paulo de 2008 foi apresentado ontem, no Anhembi. A grande novidade é a alteração no sistema de pontuação. No novo modelo, letra de samba e melodia se juntaram para a criação do quesito samba-enredo. Serão 9 pontos a serem analisados pelos jurados que escolherão a campeã, e não 10, como até este ano. Com isso, a pontuação máxima de cada agremiação passa de 300 para 270. A novidade foi apresentada por Solange Cruz Resende, presidente da Mocidade Alegre e uma das representantes da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Segundo ela, os dois quesitos foram unidos por serem relacionados e por terem sido avaliados diversas vezes de forma subjetiva. Outra novidade é a adoção de tema único - O Negro no Brasil - nos desfiles das escolas do Grupo de Apoio e dos blocos de carnaval, organizados pela União das Escolas de Samba Paulistanas. O carnaval de São Paulo foi temático em 2000, em comemoração aos 500 anos do Brasil, e em 2004, na comemoração dos 450 anos da cidade. DÍVIDAS Sidnei Carriuolo, do conselho gestor da Liga, comentou a viagem de presidentes de agremiações a Brasília, no dia 12, para reivindicar verba. Na ocasião, o governo anunciou liberação de R$ 12 milhões para as escolas do Rio, por meio de recursos de empresas do setor petroquímico. Carriuolo disse que as escolas de São Paulo também precisam de dinheiro, pois a maioria está endividada.