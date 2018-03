Novo secretário de Segurança toma posse no Rio O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB) deu posse ao novo secretário de Segurança Pública do Estado, delegado José Mariano Beltrame, nesta terça-feira, na sede da secretaria. Beltrame assume o cargo no lugar do delegado Roberto Precioso, que deixa a secretaria. Após a solenidade de transmissão de cargo, o novo secretário de Segurança disse que a convocação da Força Nacional para o Rio ainda dependerá da reunião que ele terá com o secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa. O encontro deve acontecer ainda nesta terça-feira, mas não há ainda previsão de horário. Segundo Beltrame, os agentes só virão ao Rio depois de estabelecidas missões específicas no combate à criminalidade. Ele destacou o grau de especialização dos agentes, que não poderiam ser empregados apenas no policiamento ostensivo, sem um planejamento. "Temos que discutir", disse. "Há diferenciais para os quais podemos usar a Força Nacional, que não posso adiantar". O secretário disse que sua primeira ação após a posse será incrementar o patrulhamento nas ruas e vias expressas, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança da população. O novo comandante geral da Polícia Militar, coronel Ubiratan Angelo, disse que a ajuda da Força Nacional facilitaria o descanso de sua tropa. A madrugada do primeiro dia útil do ano foi tranqüila e não houve registro de novos ataques a prédios públicos ou a ônibus no Rio de Janeiro. À tarde, assumem os cargos o chefe da Polícia Civil, Gilberto Ribeiro, e o comandante da Polícia Militar, Ubiratan de Oliveira Ângelo. Colaborou Alexandre Rodrigues