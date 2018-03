O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, participará hoje, no Rio Grande do Norte, do lançamento do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe). O novo sistema permitirá a tramitação eletrônica dos processos nas varas cíveis e também, facilitará o acesso de partes, advogados e procuradores à totalidade das ações.