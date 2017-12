Novo tiroteio no Morro dos Macacos deixa dois PMs feridos no Rio

RIO - Em novo tiroteio na madrugada deste domingo, 24, dois agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, foram feridos após troca de tiros com bandidos armados. Os dois soldados patrulhavam a Rua Senador Nabuco, entre as localidades conhecidas como Pau da Bandeira e Escadaria do Patão, quando foram atingidos. Um foi baleado de raspão na cabeça, e o outro na perna.

Os dois passam bem e foram encaminhados para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, e para o Hospital Federal do Andaraí, ambos na zona norte, respectivamente. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e permaneceu na comunidade durante a madrugada.

O policiamento segue reforçado no morro, com agentes de outras UPPs da região e buscas estão sendo realizadas a procura dos envolvidos no episódio. O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel).

Morte. Na noite dessa sexta-feira, 22, um homem morreu depois de uma troca de tiros entre bandidos e policiais. Ele foi identificado como José Roberto Lorena Ramos, de 28 anos, e é considerado “suspeito” pela polícia. Em protesto contra a morte, moradores do morro chegaram a fechar uma importante via do bairro.